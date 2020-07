Polonia protesteaza dupa ce Comisia Europeana a blocat fonduri UE pentru zeci de orase care au adoptat rezolutii anti-LGBT

Comisarul european pentru egalitate, Helena Dalli, a atras atentia asupra acestei chestiuni marti pe Twitter , afirmand ca deciziile negative au fost luate intrucat "valorile UE si drepturile fundamentale trebuie respectate de statele membre si de autoritatile statale".Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene Adalbert Jahnz a refuzat miercuri sa numeasca orasele in cauza, intrucat executivul UE nu face publice informatii privind aplicatiile respinse pentru fonduri prin programul in cauza.In conditiile unei astfel de "presiuni ilegale si ale actiunilor ilegale ale Comisiei Europene, este datoria guvernului polonez sa apere guvernele locale", a declarat Ziobro in cadrul unei conferinta de presa."Vom apara legea de actiunile ilegale ale UE, pentru a putea proteja statul de drept", a adaugat ministrul polonez al justitiei.Pana in prezent, peste 50 de administratii locale poloneze, cele mai multe in sud-estul tarii, au adoptat rezolutii fara caracter legislativ "impotriva ideologiei LGBT", ceea ce a provocat controverse atat la nivel intern, cat si peste hotare.Alte aproape 40 de administratii locale au adoptat asa-numite "carte locale ale drepturilor familiei", care vorbesc despre "protejarea identitatii casatoriei ca uniune intre un barbat si o femeie" si "protejarea copiilor de coruptia morala".