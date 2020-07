Pompeo nu exclude ca Putin sa fie invitat la summitul G7. Senatorul democrat Menendez propune interzicerea intrarii in SUA a presedintelui Rusiei

PUTIN LA WASHINGTON?

Executivul american este criticat dur dupa ce presa americana a dezvaluit in weekend ca agenti rusi au distribuit bani unor combatanti "apropiati talibanilor" pentru ca acestia sa ucida militari americani sau din NATO in Afganistan.Trump a negat din nou, miercuri, faptul ca a fost informat de catre serviciile americane de informatii cu privire la acest lucru si a dat asigurari ca sursele nu au fost considerate suficient de solide pentru ca detaliile sa ajunga la el."Asta e o munciuna a ziarelor si democratilor", a declarat el postului Fox News. "Sincer, cred ca multi oameni din cadrul serviciilor de informatii nu au crezut ca s-a intamplat cu adevarat".Insa, potrivit ziarelor, care citeaza surse anonime din cadrul serviciilor americane de informatii, informatiile i-au fost transmise lui Donald Trump, iar Consiliului Securitatii Nationale (NSC) de la Casa Alba a discutat subiectul la sfarsitul lui martie, fara sa angajeze vreo actiune.La randul sau, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat ca nu e "nimic nou" in faptul ca activitatile Rusiei in Afganistan sunt contrare intereselor Statelor Unite, insa a aparat reactia administratiei Trump."Noi am luat asta in serios. Am gestionat acest lucru in mod adecvat", a declarat Pompeo, un fost directoral Agentiei Centrale de Informatii ( CIA ), care s-a abtinut sa faca vreun comentariu despre informatiile dezvaluite de presa americana."Rusii vand arme care pun americanii in pericol de zece ani. Noi ne-am exprimat dezacordul", a adaugat secretarul de Stat american."Atunci cand vedem informatii credibile ce sugereaza ca Rusia pune in pericol vieti americane, raspundem in mod serios", a declarat el. "Ii avertizam, le vorbim? Raspunsul este bineinteles ca o facem".Cu toate acestea, Pomepo nu a exclus ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie invitat in Statele Unite.Trump a propus inca o data, la inceputul lui iunie, ca Putin sa fie invitat la summitul G7, dupa ce Rusia a fost exclusa in 2014 din ceea ce era atunci G8, din cauza ca a anexat Penisnula ucraineana Crimeea "Presedintele (Trump) este cel care decide daca vrea sa-l invite (pe Putin) la summit sau nu", a declarat secretarul de Stat american intr-o conferinta de presa."El este cel care ia aceasta decizie", a adaugat Pompeo. "Insa sunt convins ca este absolut important sa avem contacte cat mai frecvent cu rusii".Trump si-a exprimat in mai multe randuri vointa de a imbunatati relatiile cu Putin, care a obtinut miercuri la urne o revizuire constitutionala ce-i permite sa stea la Kremlin pana in 2036.Aceste eforturi au provocat ingrijorare pana in randul Partidului Republican, in mod traditional partizan al unei linii dure fata de Rusia.Senatorul democrat Robert Menendez a propus miercuri sa se impuna sanctiuni Rusiei din cauza scandalului primelor ruse.Textul prevede o blocare a activelor si interzicerea intrarii pe teritoriul Statelor Unite a lui Vladimir Putin, a ministrului rus al Apararii Serghei Soigu si altor oficiali rusi, in cazul in care se dovedeste ca au fost implicati in programul primelor in vederea omorarii occidentalilor in Afganistan."In contextul in care continua sa apara detalii despre acest odios program rus, Donald Trump dovedeste inca o data ca este incapabil sa ne protejeze trupele si tara", a denuntat Menendez intr-un comunicat.