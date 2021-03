STUDIU Sprijinul populatiei fata de vaccinul anti COVID-19 este in continua crestere la nivel mondial. "Salturi" spectaculoase de incredere in Franta sau Suedia

Cresterea este mai spectaculoasa in Suedia

Francezii vor relansarea economiei

Studiul realizat in sase tari (Franta, Marea Britanie, Germania, Japonia , Statele Unite si Suedia) arata o tendinta clara in crestere comparativ cu sfarsitul anului 2020.Astfel, in Franta, 59% dintre respondenti au afirmat ca sunt gata sa se vaccineze sau au facut deja acest lucru, fata de 40% in decembrie anul trecut.Cresterea este mai spectaculoasa in Suedia, cu 76% din raspunsuri favorabile, fata de 51% in septembrie 2020.In Marea Britanie rata celor dispusi sa se vaccineze este cea mai mare - 89% - comparativ cu 65% in septembrie anul trecut.In schimb, persoanele chestionate au fost mult mai critice in ceea ce priveste eficacitatea desfasurarii vaccinarii in tarile lor respective.In timp ce 3 din 4 britanici saluta implementarea rapida a vaccinarii in tara lor, procentul scade in alte tari, la 32% in Statele Unite, 22% in Franta si chiar 20% in Suedia.Intrebati ce tari considera ca sunt cele mai eficiente in acest domeniu, raspunsul a fost in mod nesurprinzator Israelul, unde jumatate din populatie a primit cel putin o doza de vaccin, si Marea Britanie.In majoritatea tarilor chestionate, majoritatea respondentilor au afirmat ca doresc mentinerea masurilor de protejare a populatiei inaintea relansarii economiei. Sase britanici din 10 au afirmat ca aleg limitarea raspandirii virusului in fata protejarii economiei. Rata este de 50% in Japonia (fata de 18% in favoarea economiei) si de 47% in Germania si Suedia (fata de 31% si respectiv 29% pentru economie).Doar francezii sunt mai numerosi in ceea ce priveste sustinerea relansarii economiei ca prioritate (38% fata de 36% in favoarea limitarii raspandirii).La un an de la inceperea pandemiei, majoritatea celor chestionati raman, de asemenea, prudenti cu privire la o posibila ridicare a restrictiilor, chiar si in cazul unei scaderi accentuate a numarului de cazuri si decese.In cele din urma, studiul arata ca majoritatea persoanelor se opun organizarii Jocurilor Olimpice la Tokyo anul acesta, incepand chiar cu japonezii, care doar in proportie de 16% doresc ca evenimentul sa aiba loc.Sondajul a fost realizat la mijlocul lunii februarie pe parcursul a zece zile, pe esantioane reprezentative de 1.000 de adulti din fiecare tara. Marja de eroare este de 3,3% pentru toate tarile.