Pornhub, acuzat ca difuzeaza filme cu agresiuni sexuale asupra copiilor. Guvernul Canadei, companiile Mastercard si Visa, presate sa ia masuri

Jurnalistul Nicholas Kristof scrie in editia de vineri a cotidianului "New York Times" ca Pornhub permite pe platforma sa filmulete care prezinta violuri si agresiuni sexuale, inclusiv asupra minorilor. Articolul este argumentat cu marturii din partea unor persoane a caror viata a fost ruinata dupa aparitia unor imagini nud cu ele pe Pornhub. Este vorba de imagini nud de cand ar fi fost minore si care ar fi fost publicate fara acordul lor.Castigator a doua premii Pulitzer, Nicholas Kristoff se intreaba in articol cum este posibil ca premierul Justin Trudeau, care se prezinta drept feminist, poate accepta ca tara sa sa gazduiasca o companie ce tolereaza astfel de continuturi, scrie Adevarul.ro Premierul Canadei a raspuns in nici cateva ore de la publicarea articolului in cauza, afirmand ca guvernul sau lucreaza impreuna cu politia si autoritatile de resort pentru a combate exploatarea sexuala si pornografia juvenila.Dar presiunile cresc in Canada . Un grup de parlamentari i-a cerut lui Trump sa ia masuri impotriva Pornhub si societatii-mama MindGeek, acuzandu-le ca fac profit pe seama unor "crime sexuale in masa".Pornhub, cu sediul la Montreal, respinge acuzatiile. "Orice afirmatie precum ca noi am autoriza asa ceva este iresponsabila si flagrant neadevarata", se apara compania intr-un e-mail trimis agentiei de presa Reuters. "Avem zero toleranta fata de continuturile cu agresiuni sexuale impotriva copiilor. Pornhub este total angajata in lupta contra (continuturilor de acest tip, n. red.) si a instituit o politica de confidentialitate si securitate de ultima generatie pentru a le identifica si elimina", insista site-ul de pornografie.Dupa ce PayPal si-a suspendat platile catre Pornhub, la sfarsitul lui 2019, companiile de carduri Visa si Mastercard sunt indemnate sa procedeze la fel. Dupa doua zile de tacere, Mastercard a anuntat duminica faptul ca investigheaza in acest caz. "Daca reclamatiile se vor adeveri, vom lua imediat masuri", a precizat compania intr-un e-mail trimis Reuters. Visa inca nu a comentat acuzatiile aduse de Kristoff la adresa Pornhub.CITESTE SI: