Pornhub, dat in judecata de peste 30 de femei. Ce le-a nemultumit

Reclamantele spun ca videoclipurile au fost incarcate pe site fara acordul lor si au deschis un proces civil in California.Potrivit documentelor, compania Mindgeek este acuzata de "actiuni infractionale" Intr-un comunicat, Pornhub a spus ca acuzatiile sunt "absurde, complet nechibzuite si in mod categoric false".Continutul de pe Pornhub poate fi accesat gratuit, dar utilizatorii pot plati lunar o taxa pentru un streaming video la o calitate mai buna si continut extra.Incarcat in mare parte de comunitatea platformei, continutul este public. Totusi, compania a spus ca fiecare clip incarcat este analizat de moderatori."Pornhub are toleranta zero pentru continut ilegal si ancheteaza orice plangere sau acuzatie facuta in legatura cu acesta". Reprezentantii platformei au mai spus ca aceasta are "cele mai cuprinzatoare masuri de protectie din istoria platformei, care cuprind si interzicerea incarcarilor de catre utilizatori neverificati".Totusi, partenerul american al BBC, CBS, a relatat ca Pornhub nu cere utilizatorilor sai sa verifice identitatea sau varsta celor care apar in videoclipuri si nici nu cauta sa obtina acordul oamenilor care apar in cele publicate pe site.Brown Rudnick LLP, firma de avocatura care reprezinta reclamantele, a spus ca procesul este deschis sub Legea protectiei victimelor traficului si violentei din 2000.Una dintre femei a declarat sub anonimat pentru CBS ca avea varsta de 17 ani cand prietenul ei a convins-o sa faca un clip nud. Femeia a spus ca acesta a fost publicat apoi pe Pornhub fara consimtamantul ei si a aflat despre asta de la un prieten.Pornhub a spus ca ia in serios fiecare plangere privind abuzul pe platforma, inclusiv pe cele ale reclamantelor din proces.In decembrie 2020, o ancheta New York Times a acuzat Pornhub ca este "infestata" cu videoclipuri ce au legatura cu abuzul de minori si violuri, invinuiri pe care site-ul le-a respins.Pornhub a transmis ca a primit 42 de miliarde de vizite pe site in 2019, cu 6,83 de milioane de clipuri incarcate. Nu a precizat insa cati moderatori a angajat.