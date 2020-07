Portretele oficiale ale presedintilor Bill Clinton si George W. Bush mutate din holul de la intrarea in Casa Alba

Potrivit canalului american, care a citat mai multi martori, predecesorii lui Donald Trump au fost inlocuiti in locul lor de onoare de doi presedinti republicani alesi in urma cu peste un secol, William McKinley, asasinat in 1901, si Theodore Roosevelt, care i-a succedat.La Casa Alba, traditia impune ca portretele presedintilor americani cei mai recenti sa fie cel mai la vedere pentru invitatii la evenimentele oficiale.Asa cum a fost cazul la 8 iulie cu ocazia vizitei presedintelui mexican, Andres Manuel Lopez Obrador.Intre timp, tablourile reprezentandu-i pe Bill Clinton (democrat, presedinte intre 1993 si 2001) si George W. Bush (republican, presedinte intre 2001 si 2009) au fost mutate intr-o sala de mese rar utilizata, care in general nu este frecventata de vizitatorii de marca.Solicitata de agentia France Presse, Casa Alba nu a reactionat vineri seara.CNN a tinut sa sublinieze ca Donald Trump avea ocazia sa ii vada pe cei doi predecesori de mai multe ori pe zi, atunci cand cobora din resedinta sa privata sau primea oaspeti in holul de la intrare.Portretul lui Barack Obama , caruia Donald Trump i-a succedat in 2017 si pe care il acuza de toate relele, inclusiv de "crime", nu ar urma sa fie dezvaluit publicului intr-o ceremonie oficiala inainte de alegerile din noiembrie, semn al stimei pe care i-o poata omul de afaceri republican