Portugalia autorizeaza de luni calatoriile in scop turistic pentru cetatenii europeni. Cele 5 tari care fac exceptie

Persoanele venind din tari ale Uniunii Europene cu o incidenta a noului coronavirus "sub 500 de cazuri la 100.000 de locuitori" vor putea efectua "toate tipurile de calatorii catre Portugalia, inclusiv cele neesentiale", precizeaza guvernul portughez intr-un comunicat. Toti pasagerii cu varsta mai mare de doi ani trebuie insa sa prezinte inainte de imbarcarea in avion un test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore, companiile aeriene care vor primi pasageri fara test fiind pasibile de amenzi "intre 500 si 2000 de euro de calator", subliniaza comunicatul citat.Restrictiile de calatorie, limitate la deplasari esentiale , se mentin pentru opt tari, intre care cinci ale UE - Cipru, Croatia , Lituania, Olanda si Suedia -, pe langa Africa de Sud, Brazilia si India , persoanele provenite din acestea fiind nevoite in continuare sa stea 14 zile in carantina.Aceleasi prevederi se aplica si traficului maritim. Granita terestra cu Spania a fost deschisa de la 1 mai.Turistii din Marea Britanie au primit unda verde de vineri in Portugalia. Cateva mii de suporteri sunt asteptati de altfel la Porto la 29 mai pentru a asista la finala Ligii Campionilor Manchester City