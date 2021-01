Ancheta asupra unui posibil trafic de influenta al fostului presedinte Sarkozy in favoarea unor miliardari rusi

Ce contine contractul

PNF a confirmat pentru AFP ca a deschis o ancheta pentru "trafic de influenta" dar si pentru "spalare de bani in scop infractional", dar nu a precizat data deschiderii anchetei. O sursa apropiata dosarului a confirmat, de asemenea, pentru agentia franceza de stiri, aceste informatii.Potrivit Mediapart, justitia anticoruptie ancheteaza din vara lui 2020, in urma unei sesizari a serviciului de informatii financiar Tracfin, asupra motivelor pentru care Sarkozy este remunerat de o societate de asigurari rusa, Reso Garantia, controlata de doi miliardari rusi, Serghei si Nikolai Sarkisov."Justitia incearca sa verifice daca fostul sef de stat a actionat numai in calitate de consultant, ceea ce ar fi perfect legal, sau s-a dedat la activitati de lobby potential delictuale in numele oligarhilor rusi", scrie site-ul de stiri.Contractul incheiat in 2019 este valabil pe mai multi ani si este in suma de 3 milioane de euro. Nicolas Sarkozy ar fi primit deja o plata de 500.000 de euro in baza acestui contract, la inceputul lui 2020, conform Mediapart.Reso Garantia, fondata in 1991, este una din principalele societati de asigurare din Rusia, specializata in primul rand pe asigurari auto, cu peste 34.000 de agenti in tara si 11 milioane de clienti.In 2007, asiguratorul francez AXA a incheiat un acord cu actionarii de la Reso Garantia pentru achizitionarea unei participatii de 36,7% in aceasta societate, pentru circa 810 milioane de euro.Potrivit Mediapart, AXA este un important client al cabinetului de avocatura Realyze, co-fondat in 1987 de Nicolas Sarkozy.Contactati de AGP, responsabili din anturajul fostului sef al statului sau avocatul sau Thierry Herzog nu au dorit sa comenteze aceste informatii.