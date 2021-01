Comisia Europeana si AstraZeneca, dispuse sa rezolve disputa privind aprovizionarea cu doze de vaccin anti COVID-19

Ce a spus comisarul european pentru Sanatate

Compania a fost acuzata de incalcarea unui "angajament obligatoriu", relateaza presa internationala. Vestea vine in contextul in care, miercuri, reprezentantii celor doua parti au purtat o serie de discutii de criza , pe care le-au catalogat drept "constructive".Comisia Europeana si compania AstraZeneca au promis sa rezolve disputa privind aprovizionarea cu doze de vaccin anti COVID-19, pe fondul unor discutii de criza.La capatul discutiilor, Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sanatate, si-a exprimat pe Twitter "regretul" cu privire la faptul ca a existat "o lipsa continua de claritate legata de programul de livrare". Comisia Europeana a cerut un plan clar din partea AstraZeneca pentru livrarea rapida a cantitatii de vaccin rezervate de UE."Vom lucra cu compania pentru a gasi solutii si pentru a livra vaccinurile rapid catre cetatenii UE", a adaugat Stela Kyriakides.Anterior, comisarul european pentru Sanatate explicase ca UE a oferit investitii in schimbul unui "angajament obligatoriu" de producere a vaccinurilor inainte de aprobarea de reglementare."A nu fi capabil sa asiguri capacitatea de productie este impotriva literei si spiritului acordului nostru", mai spunea ea, intr-o conferinta de presa organizata miercuri dupa-amiaza.AstraZeneca neaga ca ar fi incalcat termenii contractului sau cu UE, dupa ce s-a aflat ca aprovizionarile planificate vor fi reduse cu 60% comparativ cu nivelurile-tinta convenite. Compania a dat vina pe problemele de productie.