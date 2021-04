India este coplesita de numarul victimelor COVID si a trecut la incinerari in masa. Peste 2.200 de oameni au murit intr-o singura zi

Crematoriile sunt supuse presiunii

Potrivit Reuters, cei care mor de COVID-19 sunt incinerati in instalatii improvizate de incinerare in masa, in parcari adiacenta unui crematoriu din Seemapuri, in nord-estul Delhiului.India a inregistrat joi, 22 aprilie, cel mai mare numar zilnic de infectii cu coronavirus, 314.835 de persoane. Al doilea val al pandemiei a zdrobit infrastructura medicala de sanatate, care si-a aratat slabiciunile.In cursul zilei de joi, 22 aprilie, la nivelul intregii tari au fost inregistrate 2.256 de decese.Numai in Delhi, unde spitalele raman fara aprovizionare cu oxigen , cresterea zilnica de cazuri este de peste 26.000.Persoanele care ii pierd pe cei dragi in capitala Indiei, unde 306 de persoane au murit de COVID-19 in ultimele 24 de ore, se indreapta spre facilitati improvizate care efectueaza inmormantari si incinerari in masa, pe masura ce crematoriile sunt supuse presiunii.Jitender Singh Shunty, care conduce un serviciu medical non-profit, Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal, a declarat ca, dupa-amiaza joi, 60 de cadavre au fost incinerate la facilitatea improvizata din parcare si inca 15 urmau sa fie incinerate."Nimeni din Delhi nu ar fi asistat vreodata la o astfel de scena. Copiii care aveau 5 ani, 15 ani, 25 de ani sunt incinerati. Tinerii casatoriti sunt incinerati. Este dificil de urmarit ", a spus un Shunty cu ochi lacrimi.