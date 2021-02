Povestea americanului condamnat la inchisoare pe viata la varsta de 15 ani si eliberat dupa aproape 70 de ani de detentie

Americanul a fost condamnat la inchisoare in 1953 pentru crima. El a fost acuzat de o serie de jafuri si atacuri in urma carora ar fi ucis doi oameni si a ranit grav alti sase. Desi a recunoscut ca a luat parte la jafuri, alaturi de alti patru prieteni, toti adolescenti, el a pledat nevinovat si sustine si in prezent ca nu a omorat pe nimeni.Ajuns intre timp la 83 de ani, Ligon a ezitat inainte de a fi eliberat, de teama ca nu va reusi sa se adapteze. Potrivit CNN, in urma cu patru ani, el ar fi putut sa fie eliberat conditionat. A refuzat, insa, iar avocatul sau a explicat de ce a facut acest gest.CITESTE SI: Sotia dictatorului nord-coreean si-a facut prima aparitie publica dupa mai bine de un an. Cine este Ri Sol Ju "Comisia care se ocupa cu eliberarile l-ar fi eliberat cu conditia de a fi sub supravegherea lor pentru tot restul vietii. A ales sa nu fie eliberat cu aceasta conditie", a spus avocatul lui Ligon, conform sursei citate.Eliberat in cele din urma, Joe Ligon spune ca de acum vrea sa-i ajute pe toti oamenii, asa cum a fost si el ajutat. "Vreau sa le fac pe plac oamenilor si sa-i ajut asa cum ma ajuta si ei pe mine", a spus Ligon. La iesirea din inchisoare, barbatul s-a declarat incantat de cum arata Phildaelphia, dupa aproape 70 de ani. El a marturisit ca orasul i se pare mult schimbat in bine si a spus ca este minunat.La varsta de 83 de ani, Joe Ligon este ajutat de o organizatie sa se reintegreze si sa se obisnuiasca cu noua societate.