Povestea "celui mai singuratic elefant din lume". Dupa 30 de ani, primeste o noua sansa

Supranumit "cel mai singuratic elefant din lume" de activistii pentru drepturile animalelor, Kaavan a petrecut mai bine de 30 de ani in faimoasa gradina zoologica Marghazar din Islamabad inainte de a atrage atentia militantilor - inclusiv a unor celebritati precum Cher - care au inceput sa faca lobby pentru mutarea animalului, in urma cu aproximativ patru ani, potrivit The Independent Martin Bauer, purtatorul de cuvant al grupului Four Paws, spune ca elefantul a primit in sfarsit aprobarea medicala pentru a calatori. Va fi mutat, cel mai probabil, intr-un sanctuar pentru animale din Cambodgia, unde elefantul va avea parte de companie si de conditii mai bune."Expertii grupului Four Paws au examinat elefantul la invitatia autoritatilor locale. Kaavan a fost supus unui examen medical complet si s-a dovedit a fi malnutrit", a spus dl Bauer."Din cauza malnutritiei si a lipsei de exercitiu fizic, Kaavan prezinta semne vizibile de obezitate. De asemenea, unghiile sale sunt crapate si malformate, ceea ce poate fi cauzat de structura inadecvata a locuintei sale", a spus dr. Amir Khalil, medic veterinar al Four Paws.Curtea Suprema din Pakistan a decis in luna mai inchiderea gradinii zoologice Marghazar, din cauza conditiilor extrem de proaste in care erau tinute animalele.Four Paws a fost invitat de Comitetul de gestionare a faunei salbatice de la Islamabad sa transfere in siguranta animalele ramase in gradina zoologica."Din pacate, salvarea vine prea tarziu pentru doi lei care au murit in timpul unei tentative de transfer la sfarsitul lunii iulie, dupa ce incinta lor a fost incendiata in incercarea a-i forta sa intre in lazile de transport", a spus Bauer.