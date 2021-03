Povestea lui Jojo, un cersetor roman devenit erou in Franta pentru a doua oara in cateva luni: a imobilizat un hot de telefoane

Dupa ce i-a impresionat pe francezi donand 150 de euro din economiile lui sinistratilor , Jojo a reusit acum sa imobilizeze un hot care furase un telefon. Gestul sau a ajuns, din nou, in presa locala."Jojo e roman, sta la Nisa si pana de curand locuia pe strazi, era ceea ce se numeste in franceza un Sans Domicile Fixe (SDF). In toamna anului trecut, o furtuna puternica loveste Coasta de Azur, furtuna Alex. Mai multi oameni isi pierd viata, sate si orase sunt inundate, sute de mii de case raman fara electricitate. Se naste un elan de solidaritate, la care participa si Jojo. Din minusculele lui economii doneaza 150 de euro pentru sinistrati", a scris Luca Niculescu pe Facebook."Gestul e remarcat de cineva, ajunge in presa locala, primarul il apreciaza si ii ofera lui Jojo de lucru; agent de curatenie al orasului. Un final frumos...dar povestea continua: ieri dupa amiaza, Jojo vede ca un hot tocmai furase telefonul unei doamne, care era atenta la un bebelus de cateva luni. Nu ezita, fuge dupa hot, il prinde, si dupa o scurta incaierare, recupereaza telefonul. Il restituie doamnei si pleaca", a mai scris Luca Niculescu."Dar cineva il recunoaste pe Jojo si azi avem din nou un articol in ziarul local. Iar revista presei se incheie optimist (cum nu se prea intampla des in aceasta perioada): Jojo, un erou discret, un super-erou, un om care nu are mai nimic, dar da totul celorlalti", a scris Luca.