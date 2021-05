Povestea medicului de 26 de ani care decide cine traieste si cine moare intr-un spital din India

"Alegem cine moare si cine traieste"

Sistemul medical din India, prabusit

Cadavrele de dimineata

Doi medici ingrijesc 65 de pacienti

Oamenii mor pe strada fara oxigen

Intr-un sistem medical aflat pe marginea prapastiei , tanarul medic rezident este cel care ia deciziile in timpul unei zile de lucru intr-unul dintre cele mai mari spitale din India.Toata lumea, de la personal, la pacienti si rudele acestora, stie ca la Holy Family Hospital nu exista suficiente paturi, nu este suficient oxigen si nici ventilatoare pentru a-i mentine in viata pe toti cei care ajung la portile spitalului."Cine sa fie salvat si cine sa nu fie salvat ar trebui sa decida Dumnezeu. Ca medici, nu suntem facuti pentru asta, suntem doar oameni. Dar, in acest moment suntem obligati sa alegem cine moare si cine traieste", a spus medicul, citat de Reuters In prezent, India raporteaza peste 300.000 de cazuri zilnice de noi imbolnaviri, in Capitala mai putin de 20 de paturi din cele 5.000 sunt disponibile, iar crematoriile functioneaza pe banda rulanta, in conditiile in care cadavrele victimelor ajung acolo la fiecare cateva minute.Medicul rezident Rohan Aggarwal este nevaccinat, pentru ca a fost bolnav in ianuarie. Acum, se teme ca daca se va infecta la randul sau, nici macar in spitalul unde lucreaza nu va fi gasit un pat si pentru el."Toti au trait cu impresia gresita ca virusul a disparut ", a povestit tanarul pentru Reuters.Atunci cand isi incepe tura, Aggarwal spune ca in zona in care personalul isi da jos echipamentul de protectie se afla mereu cadavre. Conditiile sunt mai dificile in camera de primiri urgente, unde pacientii si rudele aglomereaza toate spatiile care mai raman disponibile, nefiind protejati cu materiale sanitare, exceptand o simpla masca de panza.Nici medicii si nici asistentele medicale nu poarta echipament de protectie complet.In mod obisnuit, spitalul in care lucreaza Aggarwal este unul dintre cele mai bune din tara, fata de alte spitale unde pacientii stau cate doi in pat sau mor in afara unitatii medicale. Desi capacitatea spitalului este de 275 de locuri, 385 de pacienti sunt ingrijiti in prezent acolo, iar numarul de paturi disponibile este zero.Dimineata, rezidentul face mai intai turul sectiilor generale destinate COVID, fiind responsabil de 65 de pacienti alaturi de un coleg senior. Pentru fiecare pacient aloca cel mult trei minute, apoi se indreapta spre camera de primiri urgente. Unii sunt atat de bolnavi incat Aggarwal le recomanda familiilor sa caute locuri in alte spitale unde sa poata beneficia de ventilatoare.De regula, cand isi termina tura, tanarul rezident este extenuat. Isi aminteste ca si-a dorit sa fie medic inca de la varsta de 6 ani.Primul examen l-a dat la 19 ani si atunci a inceput sa faca practica intr-un spital din estul Capitalei Indiei. Inca traieste cu parintii si isi face griji pentru starea lor de sanatate."Daca un pacient are febra si stiu ca este bolnav, dar nu are nevoie de oxigen, nu-l pot admite", povesteste rezidentul modalitatea in care decide cine e primit in spital si cine nu."Acesta este criteriul. Oamenii mor pe strada fara oxigen. Deci, oamenii care nu au nevoie de oxigen, chiar daca sunt bolnavi, nu sunt primiti", a povestit tanarul.Acesta povesteste si cine are prioritate atunci cand are de ales intre un pacient tanar si unul in varsta."Amandoi necesita oxigen si daca am un singur pat la terapie intensiva nu pot fi altfel decat rational. Tinerii sunt cei care beneficiaza de sprijin", a completat rezidentul.