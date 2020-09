Povestea tragica a unei femei insarcinate. Aceasta a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus la o petrecere surpriza

Femeia, in varsta de 31 de ani, care si-a petrecut cea mai mare parte din timpul sarcinii in izolare, a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus in timpul unei petreceri organizata de colegi, fara a se cunoaste faptul ca unul dintre invitati avea COVID-19, potrivit Daily Star Femeia ar fi avut mare grija sa nu se infecteze cu virusul, insa colegii sai de la munca au decis sa-i organizeze o petrecere surpriza. Din nefericire, unul dintre invitati ar fi avut boala si era asimptomatic."La scurt timp dupa aceea, invitatul incepuse sa se simta rau si i-a anuntat pe toti cei care au participat la petrecere. Din pacate, sora mea a fost una dintre persoanele infectate", a povestit fratele femeii.La trei zile dupa petrecere, femeia a fost dusa de urgenta la spital, unde a intampinat probleme din cauza faptului ca spitalul era plin in acel moment.Pentru ca bebelusul sa poata fi salvat, femeii i-a fost provocata nasterea."Dupa nastere, starea ei de sanatate s-a imbunatatit. Chiar si doctorii au spus ca este din ce in ce mai bine. Dupa aceea, a inceput sa-i fie tot mai rau. Virusul a suferit o mutatie si nu a mai putut supravietui", este de parere fratele ei.