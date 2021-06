Premierul luxemburghez, depistat cu COVID-19 dupa ce a participat la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles

Liderul in varsta de 48 de ani, care nu a primit deocamdata decat o doza de vaccin, a participat joi si vineri la un summit european la Bruxelles , insa niciunul dintre ceilalti 26 de lideri din UE nu este considerat caz de contact, a dat asigurari sursa citata.Conform regulilor din Luxemburg, sunt considerate "contacti directi" ai bolnavului persoanele care au petrecut cel putin 15 minute cu el la o distanta de mai putin de doi metri si fara masca. Or, "masurile de protectie au fost respectate" in cele doua zile ale summitului, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a premierului."Niciun sef de stat si de guvern nu se numara pe lista contactilor directi ai premierului", a adaugat ea.Xavier Bettel "are in prezent simptome lejere (febra, dureri de cap)", dar "va continua sa isi exercite sarcinile si functiile" din telemunca, se arata in comunicatul transmis de serviciul sau de presa.Liderul liberal a primit prima doza din vaccinul AstraZeneca la 6 mai.In Luxemburg, tara de circa 600.000 de locuitori, autoritatile sanitare au inregistrat de la inceputul pandemiei 70.600 de cazuri de coronavirus si 818 decese.Toti indicatorii sunt pe verde de cateva saptamani, cu o rata a incidentei de 14 cazuri la 100.000 de locuitori in saptamana 14-20 iunie, comparativ cu 30 de cazuri in saptamana precedenta, conform cifrelor oficiale.