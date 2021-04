Premiera istorica: Mini-elicopterul Ingenuity al NASA a reusit sa se ridice cativa metri de la sol

Ingenuity cantareste 1,8 kilograme si a ajuns pe Marte in roverul Perseverance, care a amartizat in luna februarie. NASA trebuia sa il testeze in urma cu o saptamana, insa a decis amanarea zborului din cauza unor probleme tehnice.Agentia a recunoscut ca e posibil ca testul sa nu reuseasca, insa luni, in jurul orei Romaniei 13.30, el s-a ridicat 3 metri de la sol inregistrand o premiera istorica.O imagine a fost captata si transmisa de rover la scurt timp dupa reusita. Perseverance a suprins desprinderea mini-elicopterului si revenirea lui pe sol.Pentru NASA, acesta a fost primul zbor controlat pe Marte. Datele vor fi transmise pe Pamant in cateva ore.