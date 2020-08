Premiera mondiala: Salt cu parasuta dintr-un avion alimentat cu energie solara

Raphael Domjan jumped with a parachute from a solar-powered plane https://t.co/6LDkklVG3W - RTE News (@rtenews) August 25, 2020

Avionul prototip cu doua locuri a realizat zborul de test in conditii atmosferice favorabile, scopul demersului fiind promovarea energiei regenerabile. Parasutistul Raphael Domjan a atins o viteza de 150 de kilometri pe ora in timpul sariturii, aterizand in apropiere de baza proiectului, in Payerne."Astazi au avut loc mai multe premiere, dar cea mai importanta este aceea ca, pentru prima oara, cineva sare dintr-o aeronava electrica. Si este un fapt care schimba viitorul acestui sport pentru parasutisti", a spus Domjan, initiatorul proiectului SolarStratos si copilotul avionului."Este pentru prima data cand am facut parasutism solar, m-am ridicat cu ajutorul energiei provenite de la celulele solare ale avionului", a spus acesta.In 2022, echipa intentioneaza sa realizeze un zbor la mare altitudine alimentat exclusiv cu energie solara, in incercarea de a ajunge in stratosfera, la o altitudine de 20.000 de metri.