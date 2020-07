Premierul britanic Boris Johnson i-a numit pe anti-vaccinisti "nebuni"

El a mai spus ca toata lumea ar trebui sa faca un vaccin impotriva gripei, iarna aceasta, cu atat mai mult cu cat se asteapta un alt varf al pandemiei de coronavirus.Angajatii din domeniul Sanatatii spun ca, in perioada pandemiei, s-a incercat imunizarea copiilor."Trebuie sa facem un program masiv, fiindca iarna asta vom avea tot felul de presiuni. Probabil, ma tem, vom avea o renastere a amenintarii COVID. Si apoi, cand toata lumea va prezenta simptome ale gripei si ale COVID, in acelasi timp, va fi o presiune foarte mare. Avem in vedere, in primul rand, scolarii, femeile insarcinate, oamenii de peste 65 de ani, iar apoi vom extinde pentru cei cu varsta cuprinsa intre 50 si 65 de ani", a declarat acesta.