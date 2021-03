Premierul bulgar cere Rusiei sa inceteze spionajul: "Prietenia este prietenie. Ar putea fi necesar sa declaram indezirabili diplomatii rusi"

Procurorii au afirmat vineri ca membri ai unei retele de spioni, care includea fosti si actuali ofiteri de informatii, au transmis informatii clasificate despre Bulgaria, NATO si UE, unui oficial al ambasadei Rusiei din Sofia.In ultimele 18 luni, Bulgaria a expulzat sase diplomati rusi, inclusiv un atasat militar, cu suspiciunea de spionaj, tensionand relatiile diplomatice apropiate cu Moscova "Inca o data ar putea fi necesar sa declaram indezirabili diplomatii rusi. Si in ceea ce priveste operatiunea de ieri, ma adresez din nou superiorilor lor pentru a inceta spionajul in Bulgaria", a spus Borisov in timpul unei calatorii in orasul Silistra din nord-estul tarii."Prietenia este prietenie, am demonstrat-o intotdeauna", a adaugat el.Bulgaria a fost unul dintre cei mai apropiati aliati ai Uniunii Sovietice in timpul erei comuniste . Pastreaza legaturi culturale, istorice si economice stranse cu Rusia , care ramane principalul partener energetic al tarii. Ambasada Rusiei la Sofia a declarat vineri ca speculatiile cu privire la presupusa sa implicare ar trebui sa se opreasca pana cand o instanta se va pronunta, numind cazul o incercare de a "demoniza inca o data" Rusia.Statele Unite, Marea Britanie si vecina Macedonia de Nord au declarat ca sunt alaturi de Bulgaria impotriva "activitatilor maligne" de pe teritoriul sau."Sustinem pe deplin eforturile Bulgariei de a perturba o presupusa retea de spioni si de a lua masuri pentru a aborda actiunile ostile ale Rusiei pe teritoriul sau", a declarat sambata secretarul britanic de Externe Dominic Raab.