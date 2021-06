Premierul desemnat al Israelului avertizeaza ca guvernul sau nu va lasa "Iranul sa se doteze cu arma nucleara"

El a avertizat si ca Guvernul sau nu va lasa "Iranul sa se doteze cu arma nucleara"."Acest Guvern isi incepe activitatea sub cea mai grava amenintare de securitate", a declarat el referitor la Iran , inamicul Israelului, asigurand ca tara sa "isi va rezerva libertate totala de actiune" contra Teheranului. Knesset s-a reunit in sesiune speciala incepand cu ora locala 16.00 (13.00 GMT) cu scopul de a permite centristului si liderului opozitiei Yair Lapid si sefului dreptei radicale Naftali Bennett sa-si prezinte echipa care va face obiectul unui vot seara.Aceasta coalitie eterogena - ce reuneste doua partide de stanga, doua de centru, trei de dreapta si o formatiune araba - a strans majoritatea necesara de 61 de deputati din cei 120 din Parlament.Ea va trebui sa obtina aprobarea oficialilor alesi, ceea ce va permite indepartarea de la putere a lui Benjamin Netanyahu, in fruntea Guvernului de 12 ani.Confruntat de un an cu un proces pentru coruptie, Netanyahu, 71 de ani, a fost sambata seara tinta unui nou protest. In fata resedintei sale oficiale de la Ierusalim, manifestantii nu au asteptat votul pentru a sarbatori "caderea regelui Bibi", asa cum a fost numit Netanyahu.