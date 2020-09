Premierul din Kosovo sustine redenumirea unui lac dupa presedintele american Donald Trump. Propunerea i-a surprins pe oficialii tarii

Joi, 24 septembrie, Hoti a scris pe Twitter ca trimisul special al SUA pentru dialogul Kosovo-Serbia, Richard Grenell, a propus ca Lacul Ujman (in albaneza]) sau Lacul Gazivoda (in sarba) sa fie redenumit dupa Donald Trump in onoarea "rolului sau" la incheierea unui acord istoric de normalizare economica intre "Kosovo si Serbia in septembrie. "Am salutat propunerea lui Amb Grenell", a postat Hoti pe Twitter, scrie Balkan Insight Cu toate acestea, decizia de a redenumi lacul dupa presedintele Trump i-a surprins pe oficialii din Kosovo intrucat nu erau constienti de procedurile legale cu privire la astfel de schimbari de nume.De asemenea, Serbia nu si-a dat consimtamantul de a redenumi lacul, in timp ce un oficial al UE o considera o gluma.Uran Haxha, un purtator de cuvant al Ministerului Economiei si Mediului din Kosovo, a declarat vineri pentru BIRN ca a aflat despre decizie doar prin intermediul mass-media. "Stiu atat cat ati citit si voi pe retelele de socializare ale primului ministru", a spus el.Rezervorul important din punct de vedere strategic din nordul Kosovo este revendicat atat de Serbia, cat si de fosta sa provincie, care si-a declarat in mod unilateral independenta in 2008.