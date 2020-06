Premierul italian Giuseppe Conte, audiat timp de trei ore de procurori din Bergamo cu privire la strategia impotriva epidemiei covid-19

Ziare.

Procurorii din Bergamo, unul dintre cele mai afectate orase din nordul tarii, vor sa afle de ce comunitati mici de la periferia orasului nu au fost izolate mai rapid, in contextul in care virusul se raspandea rapid.Giuseppe Conte a fost interogat - cu statutul de martor - in biroul sau de la Roma. Premierul italian nu a fost inculpat."Am tinut sa explic toate etapele in cele mai mici detalii", a declarat el presei, prin intermediul purtatorului sau de cuvant.Ministrul de Interne Luciana Lamorgese si ministrul Sanatatii Roberto Speranza au fost de asemenea audiati in cadrul acestei anchete.Procurorul Maria Cristina Rota a anuntat ca intalnirea cu premierul s-a desfasurat "in cel mai mare calm si intr-o atmosfera de colaborare institutionala".