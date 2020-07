Premierul italian Giuseppe Conte nu exclude prelungirea starii de urgenta dupa data de 31 iulie

"Rezonabil vorbind, exista conditii pentru a prelungi starea de urgenta din cauza coronavirusului dupa data de 31 iulie", a declarat Conte in fata presei la Venetia, potrivit AFP."Starea de urgenta este utilizata pentru a tine sub control virusul. Inca nu ne-am decis, dar, rezonabil vorbind, ne indreptam in aceasta directie. Este o decizie colectiva pe care o vom lua in Consiliul de ministri, iar o eventuala prelungire inseamna ca vom putea continua sa luam masurile necesare, chiar si de mica amploare", a precizat seful guvernului italian.Prima tara afectata in Europa, Italia a platit un greu tribut epidemiei, cu aproape 35.000 de morti si peste 242.000 cazuri de contaminare. Epidemia pare in prezent sub control in Italia, cu 12 decese in ultimele 25 de ore, fata de 15 - miercuri si 30 - marti, chiar daca numarul de noi cazuri a crescut pentru a doua zi consecutiv (229).Starea de urgenta in Italia este utilizata in principal pentru a facilita si accelera luarea deciziilor si masurilor destinate sa combata efectelor seismelor, inundatiilor si altor catastrofe, in cazul dat ale epidemiei de COVID-19.Italia a instituit starea de urgenta pentru sase luni la sfarsitul lunii ianuarie, ceea ce a permis guvernului sa reduca rapid formalitatile administrative in caz de necesitate, dupa ce doi turisti chinezi au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus in primele cazuri detectate in aceasta tara.