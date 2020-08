Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a dispus izolarea celui mai mare oras al tarii dupa aparitia a patru cazuri de coronavirus in ultimele 102 zile

"Dupa 102 zile, avem primele cazuri de Covid-19 inregistrate in afara plasarii in izolare si a carantinei gestionate, in contextul in care toti am muncit incredibil de dur pentru a impiedica acest scenariu. Am planificat si am pregatit acest scenariu", a declarat ea.Conform premierului ar fi vorba de membrii unei familii din Auckland, dar sunt verificate mai multe locuri pe unde acestia au trecut. Deocamdata, autoritatile nu stiu cum s-au imbolnavit aceste persoane.Rezidentilor din Auckland li s-a comunicat sa stea acasa incepand de miercuri, iar scolile raman inchise timp de trei zile. Noua Zeelanda are 1.569 de cazuri confirmate si suspecte de Covid-19 si 22 de decese asociate coronavirusului.