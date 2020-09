Premierul pakistanez critica islamofobia si saptamanalul Charlie Hebdo

Sunt tendinte care au accentuat islamofobia si "musulmanii continua sa fie vizati in numeroase tari, fara consecinte" a spus premierul pakistanez."Incidentele din Europa, inclusiv noua publicare a unor caricaturi blasfemice in Charlie Hebdo sunt exemple recente", a adaugat Imran Khan, care a apreciat ca "provocarile deliberate si incitarea la ura si violenta trebuie interzise in mod universal"."Aceasta adunare ar trebui sa declare o zi internationala de lupta impotriva islamofobiei si sa construiasca o coalitie pentru a lupta impotriva flagelului", a mai spus premierul pakistanez.Vineri, un barbat a atacat cu o arma alba si a ranit doi jurnalisti, angajati ai companiei Premieres Lignes, care se aflau intr-o pauza de fumat pe strada unde se afla sediul saptamanalului Charlie Hebdo.Potrivit unei surse apropiate dosarului, principalul autor al atacului, arestat de politie, este un barbat nascut in Pakistan , in varsta de 18 ani, care mai fusese arestat in iunie, cand s-a descoperit asupra sa o arma alba. In prezent, in custodia politiei se afla sapte suspecti in legatura cu acest atac.Ziare.com a transmis in regim livetext evolutia evenimentelor din Paris: FOTO Atac la Paris in fata fostului sediu Charlie Hebdo. "In mod clar, este un act de terorism islamist"