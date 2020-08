Premierul Roberto Speranza declara ca Italia face "sacrificii necesare" pentru a garanta deschiderea scoliilor si controlarea pandemiei

"In mai putin de o luna, trebuie sa redeschidem scolile si universitatile in deplina siguranta. Si nu putem sa gresim (...) Acest lucru va depinde de comportamentul nostru, iar toata lumea, incepand cu tinerii, trebuie sa fie constienta de asta", a declarat Speranza intr-un interviu aparut luni in cotidianul La Repubblica.Intr-o ordonanta semnata duminica seara, ministrul a dispus inchiderea discotecilor si a tuturor locurilor de distractie nocturne, impunand de asemenea purtarea mastii seara in spatiile publice aglomerate."Este un sacrificiu, dar este inevitabil pentru a face fata provocarii reprezentate de deschiderea scolilor" la 14 septembrie, a recunoscut ministrul."Din pacate, trebuie sa tinem cont de un fapt: varsta medie a persoanelor infectate in ultimele saptamani a scazut spectaculos (...) De aceea si necesitatea de a transmite un semnal", a adaugat el.Speranza a spus ca nu vrea sa ii "criminalizeze pe tineri". "Dimpotriva, eu le cer lor o mana de ajutor: sprijiniti-ne pentru a tine contagiunea sub control", a pledat el.In contextul amenintarii unei relansari a pandemiei in mai multe tari din Europa, Italia, inca relativ ferita, incearca sa limiteze acest nou val si a asteptat sa se incheie 'Ferragosto', weekendul intangibil din jurul datei de 15 august, pentru a anunta aceste masuri.Prima tara din Europa care a fost lovita de pandemie, Italia a inregistrat pana acum 254.000 de cazuri de COVID-19 si peste 35.0000 de morti. Dupa o izolare severa de doua luni in martie si aprilie, apoi o relaxare lenta a restrictiilor, Italia nu si-a mai redeschis scolile."Situatia din Italia este net mai buna decat cea din majoritatea tarilor europene, astazi fiind inregistrate mai putin de 500 de cazuri (zilnice), comparativ cu 3.000 in Franta si Spania. Insa tendinta de reinmultire a contagiunilor ne obliga sa ridicam, fara alarmism, nivelul de atentie", a spus Speranza."Nu putem esua in privinta scolilor, iar fiecare masura si fiecare sacrificiu cerut se fac cu gandul la deschiderea scolilor, care va marca adevaratul sfarsit al izolarii", a adaugat el.