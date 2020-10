Premierul spaniol: Numarul real al persoanelor infectate de COVID-19 in Spania depaseste 3 milioane

Intr-o declaratie televizata consacrata masurilor impotriva COVID-19, el a amintit ca Spania a depasit oficial, saptamana aceasta, pragul de 1 milion de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus. Insa "numarul real de persoane infectate depaseste deja 3 milioane dintre compatriotii nostri", a afirmat el, explicand aceasta diferenta enorma prin faptul ca proportia de persoane pozitive detectate era foarte redusa la inceputul pandemiei.Autoritatile comunitatii autonome Madrid au anuntat vineri, 23 octombrie, interzicerea tuturor intrunirilor intre miezul noptii si sase dimineata, incepand de sambata, in timp ce mai multe regiuni spaniole doresc sa impuna interdictia de circulatie pentru a frana pandemia de COVID-19, informeaza AFP.Obiectivul regiunii autonome Madrid este de a impune "o reducere drastica a activitatii sociale", a declarat responsabilul pentru sanatate din cadrul guvernului regional, Enrique Ruiz Escudero.Barurile si restaurantele ar urma sa fie inchise la miezul noptii si nu vor mai avea dreptul sa primeasca clienti dupa orele 23:00.Acest anunt intervine in conditiile in care starea de alerta, o masura exceptionala decretata in urma cu doua saptamani de guvernul central, pentru a permite inchiderea partiala a capitalei, se va incheia sambata dupa-amiaza.In paralel, regiunea Castilia si Leon a anuntat deja ca va impune o interdictie de circulatie pentru locuitorii sai incepand din acest weekend, iar presedintele regiunii Valencia a declarat ca va face la fel in zilele urmatoare.