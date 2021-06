Pui, vaci, concedii si apartamente. Topul celor mai inedite bonusuri oferite celor care se vaccineaza

In districtul Mae Chaem din nordul Thailandei, unde majoritatea locuitorilor sunt crescatori de vite, autoritatile au lansat luna aceasta o tombola la care premiul cel mare este o vaca, si care a avut succes in randul populatiei. "Este cel mai bun cadou pe care l-am primit vreodata", spune Inkham Thongkham, un fermier in varsta de 65 de ani care a castigat o vaca cu o valoare de 320 de dolari dupa ce s-a vaccinat.Avand in vedere ca a ajuns abia la cea de a doua saptamana si ca au mai ramas de acordat alte 27 de vaci, autoritatile sustin ca tombola a determinat mai mult de jumatate din cei 1.400 de locuitori din acest district, multi varstnici si cu grad mare de risc, sa sa se inscrie la vaccin.Comparativ, din cei 66 de milioane de locuitori ai Thailandei, doar 4,76 milioane au primit cel putin o doza de vaccin.Multe persoane din Asia ezita sa se vaccineze, in conditiile in care zvonurile si incertitudinea larg raspandite au alimentat ezitarile cu privire la siguranta si eficacitatea vaccinului. La acestea se adauga si obiectiile religioase fata de vaccinare.In Hong Kong, voucherele de cumparaturi, bilete de avion si chiar si un apartament nou in valoare de 1,4 milioane de dolari se numara printre stimulentele oferite de autoritati la tombola pentru cei care s-au vaccinat.De asemenea, unele firme ofera stimulente suplimentare, precum concedii platite pentru cei care s-au vaccinat.In schimb, un club sportiv privat a ales sa foloseasca sanctiunile in locul recompenselor, avertizand-si personalul sa se vaccineze pana la finele lunii iunie in caz contrar urmand sa nu mai beneficieze de bonusuri, promovari si majorari de salariu.Chiar si in tarile care sunt grav lovite de pandemia de coronavirus, cum este Indonezia , autoritatile au probleme in a calma ingrijorarile legate de vaccin. In randul musulmanilor, care reprezinta peste 85% din populatia Indoneziei, multi sunt ingrijorati daca vaccinurile sunt halal, adica permise conform preceptelor religiei islamice. "Mi-a fost teama ca daca ma vaccinez voi muri imediat...Apoi a aparut si vestea ca vaccinul ar contine carne de porc", spune Asep Saepudin, un locuitor din provincia Cipanas din vestul Indoneziei, in varsta de 67 de ani.Autoritatile din Cipanas spun ca au avut dificultati in au convinge pe varstnici ca vaccinurile sunt sigure si halal. La fel ca si in Thailanda au recurs la tombole cu animale, oferind pui vii fiecarui senior care se vaccineaza. "Varstnicii nu vor sa se vaccineze din diferite motive asa ca le recompensam participarea cu pui", spune Galih Aprian, seful politiei locale.Datele publicate de Ministerul Sanatatii din Indonezia arata ca doar 5% din populatia tarii, sau 8,8 milioane de persoane, este pe deplin vaccinata, cu mult sub tinta de 181,5 milioane de persoane avuta in vedere de autoritati pana la finele acestui an.Peste tot, in lume, se cauta solutii inedite pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze.Statul West Virginia a lansat o loterie la care se ofera ca premii doua camionete, permise de pescuit si de vanatoare valabile pe viata si pusti de vanatoare.In Polonia , cei care se vaccineaza pot castiga premii de peste 200.000 de euro, iar in Washington, se ofera un joint in schimbul unei doze de vaccin.