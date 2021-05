Preoti catolici din Germania, acuzati de sfidarea Vaticanului dupa ce au oficiat casatorii intre persoane de acelasi sex

Peste 100 de biserici din Germania oficiaza casatorii deschise "tuturor celor care se iubesc" - homosexuali, lesbiene sau heterosexuali, alaturandu-se astfel initiativei "dragostea castiga", lansata de catre preoti, diaconi si voluntari."Ne ridicam vocea si spunem: vom continua sa-i sustinem pe toti cei care se angajeaza intr-o viata comuna si le vom binecuvanta uniunea", subliniaza organizatorii pe internet.Campania, criticata de adunarea episcopilor, urmeaza sa continue timp de mai multe zile. Ea vizeaza, de asemenea, persoanele divortate, care nu mai pot primi binecuvantarea unui preot a unei noi casatorii.Congregatia Doctrinei Credintei de la Vatican a publicat, la jumatatea lui martie, o nota in care refirma ca ea considera homosexualitatea drept "un pacat" si confirma imposibilitatea primirii de catrei cuplurile homosexuale a tainei casatoriei.Aproximativ 2.600 de preoti, numerosi teologi si laici au semnat, in martie, o petitie prin care contesta aceasta linie, in timp ce Biserica Catolica lucreaza la o reforma, in cadrul unui sinod axat asupra unor teme sensibile precum celibatul, preoti casatoriti si acordarea unui loc mai important laicilor si femeilor.Acesti preoti au indemnat la "nesupunere" - pe retele de socilizare - prin hashtagul #Pastoraler Ungehorsam.Ca o reactie, numeroase curcubee au aparut pe frontoanele multor biserici in Germania, dar si in Austria, o tara traditional catolica."Trebuie sa recunoastem, in sfarsit, ca Biserica face parte din viata si nu doar in cazul unei casatorii intre un barbat si o femeie, ci in toate relatiile bazate pe credinta, respect si iubire", declara unul dintre conducatorii grupului sinodal insacinat cu probleme de sexualitate, Birgit Mock.Sinodul din Germania este privit inca de la inceput cu foarte multa neincredere de catre Vatican si de catre prelatii mai conservatori, intre care si arhiepiscopul din Koln, Rainer Maria Woelki, care se tem ca acesta poate desparti Biserica din Germania de Biserica Catolica.Unii considera insa ca o modernizare a Bisericii Catolice este indispensabila, in contextul care este afectata de o abandonare a credinciosilor, din cauza unor scandaluri de pedofilie si unei penurii de preoti noi.In pofida faptului ca este cea mai mare confesiune din tara, membrii bisericiigermane au scazut la 22,6 milioane in 2019, cu doua milioane mai putini decat in 2010, anul in care au aparut primele dezvaluiri ale unor scandaluri de abuzuri sexuale asupra unor minori.