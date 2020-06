Presa bulgara a publicat imagini cu premierul Borisov dormind langa o gramada de bani si un pistol

Ziare.

com

"Borisov a predat voluntar guvernul Bulgariei puterilor din spatele scenei si in acest fel face parte din acestea", a declarat joi liderul Partidului Socialist de opozitie, Kornelia Ninov, la televiziunea nationala."Suntem lasati fara institutii care pot in mod clar, respectand demnitatea umana si fara indoieli legate de independenta lor, sa raspunda intrebarii extrem de importante daca aceasta este o forma de fake news, sau daca ceea ce ni se arata reflecta realitatea", a scris joi, pe Facebook , Hristo Ivanov, liderul partidului de opozitie Da, Bulgaria.Fotografiile cu rezolutie scazuta, facute cu un telefon si furnizate de o sursa anonima in data de 17 iunie, il arata pe Borisov dormind langa o noptiera pe care se aflau bancnote de 500 de euro si un pistol.Ulterior, inconjurat de membri ai partidului GERB, Borisov a tinut o conferinta de presa de o ora."Obiectivul este de a ne zdrobi mental, apoi fizic", a afirmat premierul, sugerand ca in spatele acestui lucru se afla oponentii sai, pentru ca "nimeni nu ma poate infrange in alegeri".Borisov nu a precizat exact cine sunt oponentii sai. Dar el i-a acuzat pe aceiasi oponenti politici ca incearca sa ii submineze guvernul pentru a bloca integrarea mai profunda a Bulgariei in Uniunea Europeana.Pe parcursul monologului sau, premierul a parut sa nege fotografiile, apoi a parut sa le confirme, fara sa afirme explicit daca sunt reale sau false. Borisov a mai sugerat ca presedintele Rumen Radev, cu care are relatii tensionate, il hartuieste cu o drona personala.Borisov a facut si cateva glume: "Cel putin nu m-au fotografiat cu un baiat in pat, m-as fi aruncat de la balcon daca ar fi fost cazul", a spus el.Ulterior, presedintele Radev a afirmat joi ca intr-adevar detine o drona dar ca restul este "doar fantezia si paranoia lui Borisov".Presedintele a adaugat: "Nu pot comenta tot ce pretinde Borisov. Imaginatia mea are limitele ei".Borisov nu a avut o pozitie clara nici fata de o inregistrare audio de saptamana trecuta, in care o voce similara cu a sa poate fi auzita discutand despre mai multe probleme si oameni intr-o maniera neclara, intre cateva injuraturi.Procuratura a anuntat ca a deschis o investigatie referitoare la inregistrarea audio si fotografii.Scandalurile au aparut in timp ce Borisov se confrunta si cu alte probleme. Fostul sau aliat din partidul GERB, Tvetan Tvetanov, a anuntat pe 17 iunie ca a plecat din partid si ca se va concentra pe infiintarea unui nou partid.La inceputul lunii iunie, oligarhul Vasil Bojkov, aflat in exil, a anuntat la randul sau o noua miscare politica, care va fi numita Vara Bulgara.Intre timp, pe 17 iunie, Borisov a confirmat din greseala un schimb de sms-uri care a ajuns in presa, intre el si Bojkov, in care discutau despre posibile transferuri de fotbalisti, fapta pe care o negase anterior.