Cum vede presa internationala atacul asupra Capitoliului: "Trump isi termina mandatul in sant"

Pentru The Guardian, violentele de miercuri constituie "cea mai importanta provocare a sistemului democratic american de dupa Razboiul Civil".Cotidianul spaniol El Pais spune ca " Donald Trump a incurajat ieri haosul care a avut loc la Washington, in timp ce Congresul se pregatea sa-l confirme pe Joe Biden drept urmatorul presedinte al Statelor Unite"."Rusine" si "haos" sunt cuvintele care apar in mod repetat in principalele ziare germane."Ziua rusinii pentru democratia americana", titreaza Die Welt in timp ce Suddeutsche Zeitung vorbeste la randul sau despre "rusinea de la Washington" intr-un articol intitulat "Lovitura de nebunie".Cotidianul italian La Repubblica face o paralela intre asaltarea Congresului si venirea la putere a lui Mussolini in anii 1920, iar Corriere della Serra face o analiza asupra "Baietilor Mandri"."Trump: strategia haosului", titreaza cotidianul francez Liberation, subliniind ideea intr-un editorial intitulat "Trump da foc Washingtonului".Le Figaro scrie ca Trump ar fi putut ramane in istorie ca "un presedinte al poporului, cu un istoric puternic contestat dar nu nesemnificativ. In schimb, dupa ce narcisismul sau i-a intrecut toata demnitatea, el abuzeaza de institutii, calca in picioare democratia, isi divizeaza partidul si isi termina presedintia in sant".CITESTE SI: