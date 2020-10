Presedintele unei asociatii franceze, arestat dupa ce a deschis o strangere de fonduri pentru parintele elevei care a lansat o campanie impotriva profesorului decapitat in Franta

Bilal Righi face parte dintre persoanele arestate in cadrul unor operatiuni ale politiei care se desfasoara in contextul decapitarii vineri a lui Samuel Paty.El a deschis, in numele ONG-ului sau, un "fond" de sustinere a parintelui unei eleve care a lansat o campanie pe Internet impotriva profesorului care a fost decapitat.Zeci de arestari erau in curs luni, in Franta, dupa ce Guvernul a cerut sa se reactioneze prompt impotriva "derivelor separatiste" ale celei mai radicale aripi a miscarii islamiste franceze.La aceste proceduri, declansate la cererea ministrului francez de Interne Gerald Darmanin, iau parte trupe importante din cadrul fortelor de ordine.