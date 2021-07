Președintele Braziliei, operație de urgență din cauza sughițurilor cronice. Intervenția dificilă prin care ar putea să treacă șeful statului

Bolsonaro a fost internat în urma unor sughiţuri cronice care durează de 10 zile. Președintele Braziliei, în vârstă de 66 de ani, a fost transferat la un spital din Sao Paulo, unde i se vor face analize pentru ocluzie intestinală, potrivit BBC „Vă mulţumesc pentru sprijin şi rugăciuni. Dumnezez să ne binecuvânteze şi să ne ocrotească naţiunea. Vă îmbrăţişez”, a transmis Bolsonaro pe Facebook După teste clinice, de laborator şi imagistice, preşedintele va rămâne în spital într-o primă etapă pentru un tratament clinic conservator', a anunţat spitalul privat Vila Nova Star în buletinul semnat de echipa medicală.După ce a fost internat în cursul nopţii la spitalul militar din Brasilia din cauza unei crize persistente de sughiţ care dura de mai bine de zece zile, Bolsonaro a fost transportat spre sfârşitul după-amiezii la aeroportul Congonhas din Sao Paulo şi apoi cu ambulanţa la spitalul Vila Nova Star.La Brasilia, el fusese spitalizat într-o secţie de terapie intensivă şi 'intubat ca măsură de precauţie', a declarat la radio fiul preşedintelui, senatorul Flavio Bolsonaro.Preşedintele de extremă dreapta vorbise săptămâna trecută despre problemele sale cu sughiţul, după un implant dentar.După ce a fost înjunghiat în intestin în septembrie 2018, în plină campanie pentru alegerile prezidenţiale, Bolsonaro a suferit şase intervenţii chirurgicale, dintre care cinci la aparatul digestiv.În iulie 2020, Bolsonaro s-a îmbolnăvit de COVID-19, dar nu a avut decât simptome uşoare şi nu a avut nevoie de spitalizare.Noua sa internare intervine într-un context de criză politică şi de erodare a popularităţii sale, pe fondul acuzaţiilor de corupţie în contractele negociate de guvernul său pentru combatarea epidemiei de COVID-19, care a făcut deja aproape 540.000 de morţi în Brazilia În plus, comisia senatorială care anchetează de aproape trei luni modul în care guvernul a gestionat criza sanitară a primit o prelungire de mandat de 90 de zile.Cele mai recente sondaje în perspectiva alegerilor din 2022 arată că Jair Bolsonaro ar fi învins categoric de fostul preşedinte de stânga Luiz Inacio Lula da Silva. Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 , in vara anului trecut. De la inceputul pandemiei, Bolsonaro, in varsta de 65 de ani, a minimalizat boala si a participat la mai multe evenimente publice fara sa poarte masca, criticand in acelasi timp masurile de izolare introduse in mai multe state.