Presedintele Alexandr Lukasenko a ordonat armatei "sa apere integritatea teritoriala a Belarus"

Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, a inspectat sambata unitatile militare desfasurate la Grodno, in vestul Belarusului, aproape de frontiera poloneza, potrivit unui comunicat publicat pe Telegram de presedintie.Sosit la poligonul militar din Grodno, el a denuntat miscarea de protest instigata, potrivit lui, din "exterior"."Ii ordon ministrului Apararii sa protejeze inainte de orice perla occidentala a Belarus, al carui centru este la Grodno. Si sa ia masurile cele mai stricte pentru a apara integritatea teritoriala a tarii noastre", a declarat Lukasenko.El a afirmat ca a constatat "importante actiuni ale fortelor NATO in apropiere" de frontierele Belarusului, pe teritoriul Poloniei si al Lituaniei. In acest context, Alexandr Lukasenko a anuntat ca esentialul fortelor armate a fost plasat in stare de alerta.Aceasta declaratie a fost facuta in conditiile in care ample exercitii militare belaruse sunt prevazute sa aiba loc in regiunea Grodno intre 28 si 31 august.Alexandr Lukasenko, care spune ca a castigat alegerile cu 80% din voturi, se confrunta cu o miscare de protest inedita in aceasta fosta republica sovietica. Opozitia a denuntat fraude si a organizat manifestatii zilnic in tara.Un "consiliu de coordonare", care sa promoveze tranzitia politica dupa alegeri, a fost format saptamana aceasta de opozitie, insa autoritatile au declansat, joi, urmariri penale impotriva membrilor lui pentru "atingere adusa securitatii nationale".Sefa opozitiei Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania, a asigurat vineri ca poporul belarus "nu va accepta niciodata conducerea actuala".Lukasenko a asigurat vineri ca "va rezolva problema" miscarii de protest.