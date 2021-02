Criza politica din Armenia se acutizeaza. Presedintele refuza sa il demita pe seful Armatei

A treia zi de proteste in Armenia

"Presedintele, in cadrul prerogativelor pe care i le confera Constitutia, a retrimis textul cu obiectii", a explicat intr-un comunicat presedintia de la Erevan, potrivit careia criza politica "nu poate fi rezolvata prin schimbari frecvente de responsabili".La scurt timp, prim-ministrul a scris pe Facebook ca ii va retrimite presedintelui ordinul, subliniind ca decizia lui Sarkissian nu a dezamorsat "deloc" criza.Mii de persoane au manifestat sambata la Erevan pentru a treia zi consecutiv pentru a cere demisia lui Pasinian, criticat pentru infrangerea in razboiul din Nagorno-Karabah din toamna lui 2020.Armenia traverseaza o criza politica de cand Nikol Pasinian a acceptat in noiembrie, sub constrangere, acordul de pace propus de Moscova , parafand astfel o infrangere umilitoare in fata Azerbaidjanului.Criza a luat amploare joi dupa ce Statul Major a cerut demisia lui Pasinian, care a denuntat o tentativa de puci si a ordonat demiterea sefului armatei, Onik Gasparian.Premierul a strans in jur de 20.000 de sustinatori intr-o manifestatie la Erevan, iar opozitia a raspuns joi si vineri reunind mii de demonstranti pentru a cere demisia lui Pasinian.