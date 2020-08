Presedintele autoritatii pentru turism din Irlanda a demisionat, dupa ce a mers in vacanta in Italia, contrar recomandarilor guvernului

Cawley, care a mai fost director financiar si director general adjunct al Ryanair, s-a confruntat cu apelurile din partea partidelor de opozitie din Irlanda pentru a demisiona, dupa ce a confirmat publicatiei irlandeze Independent ca se afla in vacanta in Italia.Cawley este primul oficial de rang inalt din Irlanda care a demisionat pentru ca nu a respectat recomandarile guvernului referitoare la noul coronavirus.Directorul medical din Scotia a demisionat in aprilie pentru ca a ignorat propria sa recomandare de a sta acasa in timpul masurilor de distantare sociala.Italia este una din cele 10 tari aflate pe o lista verde a guvernului, ceea ce inseamna ca orice persoana din aceste tari care soseste in Irlanda nu este obligata sa stea in carantina timp de 14 zile. Masura se aplica tuturor celorlalte tari.Cu toate acestea, recomandarea oficiala de la declansarea epidemiei de coronavirus in Irlanda, la inceputul lunii februarie, este ca toate calatoriile nesentiale in strainatate sa fie evitate, oamenii fiind incurajati sa isi petreaca vacantele acasa, pentru a sustine sectorului turismului, grav afectat de aceasta criza.Failte Ireland, autoritatea pentru dezvoltarea turismului, a primit fonduri suplimentare pentru a promova turismul intern.Cawley a afirmat intr-un comunicat ca a decis sa demisioneze intrucat nu doreste sa permita ca aceasta problema sa distraga atentia de la activitatea Failte Ireland de reconstructie a industriei turismului Irlandei.Ministrul Turismului, Catherine Martin, a spus ca a fost dezamagita sa afle ca Michael Cawley este in vacanta in Italia.