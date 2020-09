Presedintele Bancii Centrale Europene: "Exista in continuare mult prea putine femei in posturi de conducere la nivel mondial"

"Exista in continuare mult prea putine femei in posturi de conducere la nivel mondial, in special in domeniile economic si financiar, inclusiv la bancile centrale", a declarat Christine Lagarde, prima femeie numita la conducerea BCE, intr-un interviu pentru revista franceza Challenges. "Din cei 25 de membri ai consiliului guvernatorilor BCE, Isabel Schnabel si cu mine suntem singurele femei...Aceasta nu este normal", a adaugat Lagarde.Presedintele BCE a apreciat ca criza coronavirusului a facut situatia femeilor mai dificila. "Femeile ocupa aproape 70% din locurile de munca in sistemul de sanatate, in consecinta sunt mult mai expuse riscului pe plan sanitar. Odata cu izolarea, femeile sunt pe toate fronturile, obligate sa munceasca si in acelasi timp sa aiba grija de copii, fara a mai vorbi de violenta domestica. La fel ca in toate crizele economice, femeile sunt mai expuse riscului de a-si pierde locul de munca sau sa le fie diminuat salariul", a apreciat Christine Lagarde.De la numirea sa in fruntea BCE, la finele anului trecut, Christine Lagarde, 64 de ani, a vorbit in repetate randuri despre inegalitatea dintre femei si barbati.In luna iulie a acestui an, Christine Lagarde a declarat ca femeile lider au gestionat mai bine criza Covid-19 decat omologii lor barbati."Am invatat ca femeile au tendinta de a face o treaba mai buna", a apreciat Christine Lagarde intr-un interviu online acordat The Washington Post. Presedintele BCE a dat-o drept exemplu pe Angela Merkel , cancelarul Germaniei, a carei tara a fost una dintre cele mai putin afectate din Europa de noul coronavirus si unde criza sanitara a fost gestionata in mod eficient. De asemenea, Lagarde a apreciat si modul cum liderii din Taiwan (cu presedinta sa Tsai Ing-wen), Noua Zeelanda (cu premierul Jacinda Ardern) si Belgia (unde premier este Sophie Wilmes) "au comunicat" in perioada crizei.