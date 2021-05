Presedintele Belarusului, despre deturnarea avionului din Minsk: Am actionat legal. Occidentul duce un razboi hibrid impotriva noastra

"Am actionat legal protejand oamenii", a declarat Lukasenko, potrivit agentiei de stat Belta, in primele sale comentarii asupra deturnarii avionului.Potrivit presedintelui belarus, a-l acuza ca a trimis un avion de vanatoare MiG-29 pentru a forta aterizarea zborului Ryanair este "o minciuna".De asemenea, Aleksandr Lukasenko i-a acuzat pe "rauvoitori" ca vor sa sufoce Belarus si ca "au depasit linia rosie" in atacurile lor impotriva Minskului. Potrivit lui Lukasenko, forte externe duc un " razboi hibrid" impotriva Republicii Belarus si impotriva sa, informand gresit cu privire la modul in care el a gestionat incidentul cu avionul.Mai multe companii aeriene, printre care Air France si Lufthansa , au anuntat ca isi vor redirectiona zborurile pentru a nu survola spatiul aerian belarus, in timp ce avioanelor belaruse le-ar putea fi interzisa intrarea in spatiul aerian al Europei, dupa ce duminica autoritatile belaruse au constrans un avion al Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius sa aterizeze la Minsk, pentru a aresta un jurnalist de opozitie care se afla bord.Lidera opozitiei belaruse refugiata in Lituania, Svetlana Tihanovskaia, a anuntat miercuri ca opozitia belarusa pregateste o noua faza de proteste antiguvernamentale active in Belarus. "Nu avem de ce astepta, trebuie sa punem capat terorii odata pentru totdeauna", a subliniat Tihanovskaia intr-un comunicat distribuit pe retelele sociale.Regimul lui Aleksandr Lukasenko, la putere din 1994, a reprimat in mod dur o miscare de contestare inedita ce a scos in strada mii de persoane in 2020, dupa alegerile prezidentiale din august, considerate de europeni ca fiind "fraudate".