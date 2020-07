Presedintele Benfica Lisabona, pus sub acuzare pentru frauda fiscala

Benfica a anuntat, marti seara, ca presedintele Luis Filipe Vieira, mana sa dreapta si administratorul clubului, Domingos Soares de Oliveira, precum si compania care gestioneaza clubul si cea care detine stadionul au fost cercetate de justitia portugheza pentru frauda fiscala agravata.Suspectii sunt banuiti ca ar fi pagubit fiscul cu suma de 600.000 de euro, in anii 2016 si 2017, a explicat clubul din Lisabona, intr-un comunicat de presa.Potrivit presei portugheze, suspiciunile justitiei se refera la plati catre furnizori de servicii care, in realitate, nu ar fi fost niciodata prestate.Benfica ocupa locul 2 in clasamentul primei ligi portugheze, dupa FC Porto.