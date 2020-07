Presedintele brazilian Bolsonaro, dupa vindecarea de COVID-19: "Eu am luat mucegai, mucegai in plamani. Asta trebuie sa fie"

"Tocmai am facut un examen de sange. Am fost un pic slabit ieri (miercuri). Au gasit un pic de infectie. Iau antibiotice, acum. Probabil ca din cauza celor 20 de zile in casa luam alte lucruri. Eu am luat mucegai, mucegai in plamani. Asta trebuie sa fie", a declarat joi Bolsonaro in prima sa transmisie pe Facebook live din timpul convalescentei sale de covid-19.Presedintele a stat apoape 20 de zile in semi-izolare, dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19 la 7 iulie si ulterior. La 25 iulie a anuntat pe Twitter ca a fost testat negativ.Sotia sa, Michelle Bolsonaro, a fost de asemenea testata pozitiv cu covid-19, a anuntat presedintaia.Prima Doamna braziliana, care a fost vazuta ultima oara in public miercuri dupa-amiaza, la un eveniment oficial la Brasilia, impreuna cu sotul sau, "are o stare de sanatate buna si va urma toate protocoalele stabilite", se arata in comunicat."Prima Doamna este insotita de echipa medicala a presedintiei republicii", precizeaza presedintia.Bolsonaro i-a multumit in transmisia sa live lui Dumnezu si hidroxiclorochinei pentru insanatosire."M-am vindecat de covid. Am anticorpi, fara probleme. In cazul meu, ii multumesc intai lui Dumnezeu si in al doilea rand medicatiei prescrise de doctorul prezidential: hidroxiclorochina", a declarat liderul extremei drepte."A doua zi era deja OK. Daca a fost o coincidenta sau nu, nu stiu. Dar functioneaza", a adaugat presedintele.Mai multe studii au aratat ca acest medicament - laudat de asemenea de pretedintele american Donald Trump - este ineficient impotriva covid-19 si chiar periculos. Brazilia este a doua cea mai afectata tara de covid-19, dupa Statele Unite. Insa Bolsonaro a minimalizat virusul timp de luni de zile si apare adesea in public si la adunari fara sa poarte masca de protectie, iar uneori isi imbratiseaza sustinatorii.Bolsonaro a aparut calare pe un cal, joi, intr-o vizita in statul Piaui, unde a fost intampinat de sustinatori, unii fara masca de protectie.Intr-o inregistrare video postata pe pagina oficiala de Facebook, el apare calare pe un cal, care i-a fost dat la sosire pe Aeroportul Sao Raimundo Notato. El a purtat initial o masca, pe care si-a scos-o cand s-a intalnit cu sustinatori.Vizita viza o imbunatatire a relatiilor politice ale lui Bolsonaro cu autoritatile regionale si inaugurarea unui sistem de alimentare cu apa la Campo Alegre de Lourdes, o localitate in statul Bahia (nord-est), o regiune dur afectata de seceta.