Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, anunta ca s-a vindecat de COVID-19

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP - Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

Bolsonaro a facut acest anunt pe contul sau de Twitter , dupa ce a fost supus unui nou test."RT-PCR de SARS-Cov-2 negativ. O zi buna tuturor", a scris el, postand o forografie in care zambeste si arata un flacon de hidroxiclorochina, la micul dejun.Liderul extremei drepte, in varsta de 65 de ani, nu precizeaza cand a fost realizat acest test, care detecteaza prezenta viusului prin analiza secretiilor nazale.Bolsonaro a spus in mai multe randuri ca starea sanatatii i s-a ameliorat cu ajutorul hidroxiclorochinei, un tratament considerat ineficient impotriva covid-19 potrivit unui studiu publicat in urma cu cateva zile in Brazilia Jair Bolsonaro, care a minimalizat adesea gravitatea pandemiei pe care a catalogat-o drept o "gripulita", a ramas timp de aproape 20 de zile in resedinta sa oficiala de la Brasilia, Palatul Alvorada. In aceasta perioada, el a fost supus altor trei teste, care s-au dovedit pozitive.Intr-un mesaj pe care l-a postat joi pe Facebook , Bolsonaro anunta ca se simte "foarte bine", dar ca era "un pic stresat sa fie inchis".El a fost vazut in aceeasi zi plimbandu-se cu motocicleta si discutand - fara masca - cu maturatori la resedinta sa, potrivit unor imagini difuzate in presa.Brazilia este a doua cea mai afectata tara din lume de noul coronavirus - cu aproximativ 2,3 milioane de persoane contaminate de la inceputul pandemiei si peste 85.000 de morti din cauza covid-19, potrivit unor date oficiale.