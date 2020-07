Presedintele Braziliei si-a dat jos masca la o conferinta de presa dupa ce a anuntat ca este infectat cu coronavirus

"Totul este bine. Multumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine", a spus Bolsonaro dupa ce si-a dat jos masca.Jurnalistii au fost surprinsi de gestul presedintelui, iar o jurnalista a plecat de la conferinta. Asociatia Presei din Brazilia intentioneza acum sa-l denunte pe Bolsonaro, scrie Digi24 Jair Bolsonaro este sceptic in legatura cu existenta coronavirusului si a fost criticat de expertii in sanatate publica pentru ca s-a impotrivit eforturilor de impunere a distantarii sociale.In aceeasi zi, presedintele a postat online un clip in care ia o pastila despre care spune ca este hidroxiclorochina."Iau cea de-a treia doza de hidroxiclorochina. Ma simt foarte bine. Duminica m-am simtit asa si asa. Luni, insa, m-am simtit rau. Azi, marti, sunt mult mai bine decat sambata, deci clar functioneaza", a declarat Bolsonaro.