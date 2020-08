Presedintele Bulgariei: Drumul spre schimbarea Constitutiei trece prin demisia guvernului si autodizolvarea Parlamentului

Seful statului bulgar si-a reiterat pozitia conform careia proiectul de reformare a constitutiei prezentat de guvern are drept scop sa castige timp si sa cimenteze status quo-ul.''Mafia incearca sa duca Bulgaria intr-o fundatura si sa ascunda coruptia, inregistrarile, faradelegile si crima organizata in spatele bolboroselii incompetente despre o noua Constitutie. Actualul parlament si-a pierdut credibilitatea, legitimitatea si demnitatea. Partidele isi schimba pozitia in termen de 24 de ore'', a spus Radev.Protestele din Bulgaria, sustinute de opozitia socialista si de presedintele Radev, continua in Bulgaria din 9 iulie, principalele revendicari fiind demisia guvernului de centru-dreapta condus de Boiko Borisov si a procurorului general Ivan Ghesev si organizarea de alegeri anticipate.Scrutinul parlamentar la termen este prevazut pentru martie 2021.