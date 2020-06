Presedintele chinez Xi Jinping a promulgat marti legea securitatii nationale in Hong Kong

Ziare.

Textul a fost inclus in 'Legea fundamentala' care serveste din 1997 drept mini-Constitutie in Hong Kong, a indicat Xinhua.El a fost inaintat duminica Comitetului permanent al parlamentului chinez, o instanta controlata de Partidul Comunist, fiind astfel ocolit Consiliul legislativ din Hong Kong.Elaborat in numai doua saptamani, continut precis al legii, despre care criticii afirma ca urmareste sa reduca la tacere opozitia, inca nu le era cunoscut celor aproape 7,5 milioane de locuitori din Hong Kong.Xinhua a prezentat totusi in iunie liniile directoare ale legii, care ar viza sa reprime 'separatismul', 'terorismul', 'subversiunea' si 'complicitatea cu forte externe si straine'.