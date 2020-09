Presedintele Columbiei lanseaza un apel la actiune contra lui Maduro pentru "crimele sale impotriva umanitatii"

"Este vorba despre un regim la originea incalcarii sistematice a drepturilor omului, seful acestei dictaturi este responsabil de crime impotriva umanitatii, iar comunitatea internationala trebuie sa puna capat acestei situatii", a declarat Ivan Duque la palatul prezidential Casa de Narino din Bogota, referindu-se la liderul venezuelan.Un raport al Natiunilor Unite a aratat ca "Nicolas Maduro este responsabil de crime impotriva umanitatii, ca si anturajul sau", a continuat presedintele columbian, un aliat-cheie al Statelor Unite in regiune."Vom continua sa lansam acest apel comunitatii internationale, pentru ca trebuie sa puna capat acestei bai de sange", a adaugat el.O echipa de anchetatori ai ONU a afirmat miercuri intr-un raport ca a gasit dovezi privind crime impotriva umanitatii in Venezuela si a subliniat ca are "motive intemeiate sa creada ca presedintele", precum si ministrul de interne si cel al apararii, "au ordonat sau au contribuit la comanditarea unor crime confirmate".Nicolas Maduro a denuntat un raport "plin de neadevaruri".Seful statului columbian s-a exprimat cu ocazia ultimei etape, la Bogota, a unui turneu de trei zile intreprins de Mike Pompeo in tarile invecinate cu Venezuela menit sa creasca presiunea asupra presedintelui socialist pentru a parasi puterea.La randul sau, secretarul de stat american a salutat caracterul "incredibil de pretios" al sprijinului oferit de seful statului columbian "presedintelui interimar Juan Guaido", liderul opozitie venezuelene, si "unei Venezuele suverane, libera de influentele daunatoare ale Cubei, Rusiei si Iranului".