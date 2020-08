Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a amanat nunta pentru a evita carantina la reintoarcerea in Belgia

Informatia, difuzata prima data de cotidianul belgian de limba franceza Le Soir, a fost confirmata de catre purtatorul de cuvant al lui Charles Michel.Michel si partenera sa, Amelie Derbaudrenghien, care au doi copii, urmau sa se casatoreasca sambata la Montmeyan, un sat din sud-estul Frantei.Totusi, regiunea unde se afla aceasta localitate a fost inclusa in 'zona portocalie' de Ministerul de Externe belgian, ceea ce ar insemna ca Charles Michel ar trebui sa intre in carantina la revenirea in Belgia dupa o eventuala deplasare la Montmeyan.