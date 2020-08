Presedintele Consiliului European si-a exprimat ingrijorarea pentru Aleksei Navalnii intr-o conversatie cu Vladimir Putin

Aleksei Navalnii, unul dintre cei mai vehementi critici ai Kremlinului, se deplasa de la Tomsk la Moscova cu avionul cand i s-a facut rau. Avionul a trebuit sa aterizeze de urgenta la Omsk, in vestul Siberiei. Opozantul a fost internat la spital, plasat la reanimare si conectat la un aparat de ventilare pulmonara. Aliatii lui s-au declarat convinsi ca el a fost victima unei "otraviri intentionate".Michel a declarat totodata ca pentru Belarus obiectivele blocului comunitar sunt de a pune capat violentei impotriva protestatarilor si cetatenilor acestei tari si de a se asigura ca fosta republica sovietica nu se va cufunda intr-un haos economic sau militar."Experienta ucraineana este importanta", a declarat oficialul european pentru Reuters sub protectia anonimatului. "Nimeni nu doreste ca ceea ce s-a intamplat in Ucraina sa se repete. UE nu vrea un alt Maidan (Piata Independentei din Kiev, locul unde de la inceputul anilor 1990 au avut loc ample proteste ce au determinat schimbarea vectorului politic al Ucrainei; cele din 2013-2014 l-au inlaturat de la putere pe liderul prorus Viktor Ianukovici , ceea ce a dus apoi la conflictul din estul Ucrainei si la anexarea Peninsulei Crimeea , n.r.) si nu doreste sa izbucneasca haosul in Belarus", a spus oficialul.Potrivit acestuia, "Belarus nu este Ucraina, oamenii de acolo nu doresc relatii mai apropiate cu UE". "UE cauta sa sustina stabilitatea, negocierile intre autoritati, opozitie si la nivelul societatii, prosperitatea economica. Fara a inclina balanta geopolitica in Belarus intre UE si Rusia ", a spus acesta.