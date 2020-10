Presedintele Erdogan il ataca dur pe Emmanuel Macron: "Are nevoie de tratament pentru sanatate mintala"

"Care este problema lui Macron cu islamul si musulmanii? Are nevoie de tratament pentru sanatate mintala", a declarat Erdogan, nemultumit de ultimele actiuni ale presedintelui Frantei contra islamistilor radicali, scrie G4media.ro Recep Tayyip Erdogan a subliniat ca toata Europa trebuie sa-si schimbe atitudinea in ceea ce-i priveste pe musulmani , conform postarii de pe pagina sa de Facebook "Daca tarile europene vor sa-si pastreze pozitia de lideri in procesul globalizarii, e necesar sa scape imediat de boala impotriva islamului. In caz contrar, aceasta boala va prabusi toata Europa, din Franta pana in Germania" a concluzionat liderul Turciei.Erdogan a acuzat si politia germana de "fascism", referindu-se la recentul raid al politiei asupra unei moschei din Berlin: "Fascismul european atinge un nou nivel cu astfel de atacuri asupra propriilor cetateni", a spus el.