Presedintele Frantei cere o acheta internationala privind exploziile care au devastat portul din Beirut

"Este necesara o ancheta internationala deschisa, transparenta pentru a evita mai intai ca lucrurile sa nu fie ascunse si, de asemenea, sa nu se instaleze indoiala", a spus Macron in cadrul unei conferinte de presa, la incheierea vizitei sale in capitala libaneza.Presedintele francez Emmanuel Macron, care a sosit joi la Beirut cu un mesaj de sprijin pentru poporul libanez, la doua zile dupa devastatoarele explozii care au indoliat Libanul, a fost intampinat ca un salvator de multimile de oameni adunate, care si-au exprimat indignarea fata de autoritatilor tarii lor, in timp ce liderul francez a invitat clasa politica libaneza sa treaca fara intarziere la reforme necesare pentru scoaterea tarii din criza economica fara precedent pe care Libanul o traverseaza, potrivit AFP si Reuters.